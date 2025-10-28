Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Khodjavend

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Conformément aux instructions du président de la République Ilham Aliyev, le retour des anciens déplacés internes dans la région de Khodjavend se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Mardi 28 octobre, dans la matinée, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour le bourg de Qirmizi Bazar et le village de Sos de la région de Khodjavend.

Le bourg de Qirmizi Bazar accueille cette fois 20 familles, soit 71 personnes, et le village Sos accueille 10 familles, donc 42 résidents cessent d’avoir le mal du pays.