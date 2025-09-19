وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع السفير الفرنسي الجديد

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 19 سبتمبر مع سفيرة فرنسا الجديدة لدى البلد صوفي لاقوت في وقت يشهد توترات دبلوماسية قائمة.

وقدّمت السفيرة لاقوت نسخة من اعتمادها للوزير الذي هنأها على تعيينها وأكد على أهمية استمرار الحوار بين البلدين.

وتناول الطرفان في الاجتماع الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين أذربيجان وفرنسا والأمن الإقليمي والتطورات بعد النزاع في منطقة جنوب القوقاز.

واطلع الوزير السفيرة الفرنسية على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وعلى الوضع الراهن في المنطقة. وأكدت السفيرة أنها ستعمل على تعزيز العلاقات الأذربيجانية الفرنسية خلال فترة عملها.

كما جرت مناقشة سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.