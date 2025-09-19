رئيس رواندا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية رواندا بول كاغامه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية 19 سبتمبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين بالعاصمة باكو على مقدم الضيف السامي.

وكان في استقبال الرئيس الرواندي بالمطار معاون رئيس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف ومسؤولون آخرون.