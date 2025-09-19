رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في التاسع عشر من سبتمبر مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي أوانغ بيمي بن أوانغ علي بَسَح في كوالالمبر.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد اشادة رئيس مجلس الشيوخ بالمستوى الراهن للعلاقات بين البلدين وبرلمانيهما معرباً عن ثقته بأن زيارة غفاروفا ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي. كما أثنى على العمل المشترك في منصات التعاون البرلماني الدولي.

ومن جانبها، أكدت غفاروفا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودور البرلمانات في مناقشة القضايا التي تهم الشعوب مبرزة النجاحات التي حققتها أذربيجان في السنوات الأخيرة لاسيما مشاريع الإعمار وإعادة البناء والتأهيل والإصلاح واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

كما تطرق الجانبان في اللقاء إلى آفاق التعاون الثنائي وأهمية العمل المشترك في المحافل الدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.