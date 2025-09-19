الرئيس إلهام علييف: دعمت رواندا وانضمت إلى معظم مبادراتنا الرامية إلى تعزيز التضامن داخل حركة عدم الانحياز

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي ألقاه مع رئيس رواندا بول كاغامه في العشرين من سبتمبر اليوم في باكو إن رواندا دعمت وانضمت إلى معظم مبادراتنا الرامية إلى تعزيز التضامن داخل حركة عدم الانحياز.

ولفت الرئيس علييف إلى تعاون أذربيجان ورواندا تعاونا فعالا وعلى الدوام داخل منظمة الأمم المتحدة ويتبادلان الدعم بعضهما بعضا.