رئيس أذربيجان: تلعب سياستنا الطاقية دورا مهما في تعزيز مكانتنا الاقتصادية الدولية

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي عُقد في باكو ان سياستنا في مجال الطاقة تلعب دورا مهما في تعزيز المكانة الاقتصادية الدولية لأذربيجان.

وأكد رئيس الدولة أن أذربيجان تُعد حاليا شريكا استراتيجيا لعدد من الدول في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة قائلا:

"إن تطبيق مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومنطقة الطاقة الخضراء في قراباغ وزنكزور الشرقية الى جانب الغاز الطبيعي وكذلك مفاهيم "البنية التحتية الذكية" تجعل من بلدنا أحد المشاركين الرائدين في الانتقال العالمي للطاقة. وتعزز أذربيجان أمن الطاقة لليوم وتبني اقتصادا أخضرا للغد".