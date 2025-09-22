الرئيس الإيراني يلتقي نائب رئيس وزراء أذربيجان والوفد المرافق له

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزشكيان الوفد الأذربيجاني برئاسة نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف على هامش زيارتهم إلى إيران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء نقل إلى الرئيس الإيراني تحيات وأطيب تمنيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وخلال اللقاء، أُشير إلى أن العلاقات بين أذربيجان وإيران تتطور بنجاح بفضل إرادة واهتمام قادة البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون الثنائي المثمر القائم على أسس قوية واستمرار تنفيذ المشاريع المشتركة.

وطلب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نقل تحياته الصادقة إلى رئيس جمهورية أذربيجان.