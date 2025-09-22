بحث آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وإيران

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني والرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين جمهوريتي أذربيجان وإيران الإسلامية شاهن مصطفايف بوزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية والرئيسة المشاركة في اللجنة المذكورة فرزانه صادق، وذلك على هامش زيارته الى طهران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن اللقاء شهد استعراض تنفيذ المسائل المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عقب الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة إضافة إلى الوضع الحالي للمشاريع المشتركة المنفذة. كما تم بحث الحالة الراهنة للتعاون وسبل توسيعه في مجالات الاقتصاد والنقل والجمارك والحدود والنفط والغاز والتجارة والاستثمار والإنسانية.

وتم تقديم معلومات حول تنفيذ مشروع بناء جسر أغبند - كلالة اسلامي في ممر آراز وتوسيع الطريق الواصل بين كلالة اسلامي وجولفا. كما تم التعبير عن الارتياح لبدء تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وطهران وبين باكو وتبريز وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس الأذربيجاني وتم تبادل الآراء حول زيادة عدد الرحلات وحل المسائل المتعلقة بالنقل العابر (الترانزيت).

كما التقى نائب رئيس الوزراء مصطفايف وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي حيث نوقشت المشاريع المشتركة بين البلدين مثل خودافرين وقيز قلعه سي وكذلك أوردوباد ومارازاد فضلا عن تبادل الطاقة الكهربائية والاستخدام المشترك والفعال من موارد المياه.