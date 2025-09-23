وزير الخارجية الأذربيجاني يلقي كلمة في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة التنمية العالمية المنعقد في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

ألقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف كلمة في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة التنمية العالمية الذي عُقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير في خطابه أن العلاقات طويلة الأمد بين أذربيجان والصين قد تطورت مؤخراً إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" وعبّر مجدداً عن دعم أذربيجان للمبادرات التي قدمتها الصين مثل مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة المناخ العالمي التي أُعلنت حديثاً.

وأشار الوزير بايراموف إلى أن هذه المبادرات "تخدم تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك على نطاق عالمي". كما شدد على أن أذربيجان شريك موثوق به في التعاون الإقليمي، حيث تساهم في السلام والترابط والتنمية المستدامة من خلال مشاريع تحويلية مثل الممر الأوسط.