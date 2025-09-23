نائب رئيس وزراء أذربيجان ووزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني يزوران مدينتي تبريز وجولفا ويتفقدان الأعمال الجارية في ممر آراز

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

قام نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف بزيارة مدينتي تبريز وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية حيث عقد اجتماعا مع حاكم المحافظة بهرام سرمست. وشدد مصطفايف خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وإيران.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني مصطفايف تفقد برفقة وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني فرزانه صادق سير أعمال بناء الجسر البري الواصل بين منطقتي أق بند الأذربيجانية وكلاله إسلامي الإيرانية والطريق الواصل بين جلفا الأذربيجانية وكلاله إسلامي الايرانية الواقعين على ممر نهر أراز وجرى تقييم التقدم المحرز في أعمال البناء ومناقشة الموقع المحتمل للجسر بين أوردوباد النخجوانية وسياهروه الإيرانية المستقبلي.