رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف رئيسة الجمعية الوطنية الصربية آنا برنابيتش لمناقشة العلاقات الثنائية وعبّر الطرفان عن ارتياحهما لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهد الاجتماع التأكيد على وجود حوار سياسي نشط بين أذربيجان وصربيا وعلى أن البلدين يدعمان بعضهما البعض دائماً في إطار المنظمات الدولية وخاصة فيما يتعلق بمسائل سيادتهما وسلامة أراضيهما.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والطاقة الخضراء والنقل والمجال الإنساني.