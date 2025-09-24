الرئيس إلهام علييف: مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المؤسسة لحل نزاع قراباغ لم تقدر على تنفيذ مهمتها

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المؤسسة لحل نزاع قراباغ لم تقدر على تنفيذ مهمتها.

وأضاف الرئيس علييف أن رؤساءها المشاركين كانوا يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن وتجميد النزاع بدلا منن ضمان معايير ومبادئ القانون الدولي.