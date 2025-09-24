الرئيس إلهام علييف: أذربيجان أعلنت على الفور إثر حرب النصر عن استعدادها لفتح صفحة جديدة مع أرمينيا

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن يوم العاشر من نوفمبر عام 2020م دخل في التاريخ كيوم استسلام أرمينيا واستعادة وحدة أراضي أذربيجان بعد الاحتلال المستمر حوالي 30 عاما.

واكد الرئيس علييف أن أذربيجان قد أعلنت على الفور إثر حرب النصر عن استعدادها لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة الأراضي والسيادة.