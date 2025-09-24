الرئيس إلهام علييف: نحو 40 في المائة من إنتاجنا الطاقوي إلى عام 2030م تضمن على حساب الموارد المتجددة

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أذربيجان تجلب استثمارات هائلة لموارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح والكهرومائية أيضا.

وذكر الرئيس علييف أن نحو 40 في المائة من إنتاجنا الطاقوي إلى عام 2030م تضمن على حساب الموارد المتجددة.