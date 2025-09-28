قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف في مؤتمر عُقد في باكو إن اجتماعات مراكز الفكر للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية قبل انعقاد القمم أصبحت الآن "تقليداً".

وأشار شفيعيف إلى أن استمرار هذه الاجتماعات تم اعتماده كتعليمات رسمية في البيانات الختامية لقمم المنظمة مشددا على أن النفوذ الإقليمي لمنظمة الدول التركية يتزايد باستمرار منذ عام 2009 لافتاً إلى أن باكو تستضيف المؤتمر الحادي عشر من نوعه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المركز أن عدد أعضاء المنظمة ونفوذها على المستوى العالمي قد ارتفع في السنوات الأخيرة. وذكر أن المنظمة تخدم السلام والتعاون في المنطقة بشكل كامل، لأن التعاون فيها يقوم على مبدأ المساواة في الحقوق، خلافاً للمنظمات الإقليمية الأخرى.