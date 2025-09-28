وزيرا خارجية أذربيجان وكازاخستان يناقشان الشراكة الاستراتيجية والتعاون في منظمة الدول التركية

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اتصالاً هاتفياً بنظيره الكازاخستاني المعين حديثاً يرميك كوشيرباييف في 29 سبتمبر اليوم وهنأ الوزير بايراموف نظيره وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أنن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لمستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان فيما أكدا أن الاتصالات والزيارات الرفيعة والمستوى الأعلى بين البلدين تخدم تطوير التعاون.

وتم التأكيد على الثقة في استمرار الجهود المشتركة لتطوير التعاون متعدد الأوجه القائم بين البلدين.

كما تم استعراض المسائل المتعلقة بالتحضير لقمة منظمة الدول التركية المقرر عقدها في مدينة غابالا الأذربيجانية في أكتوبر من هذا العام.