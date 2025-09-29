انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام قي موضوع "التحول الرقمي والإعلام" بتنظيم وكالة أذربيجان لتنمية الصحافة بحضور ممثلي وسائل الإعلام من كلا البلدين بجانب مسؤولين عن قطاع الإعلام الأذربيجاني والأوزبكستاني.

وتناقش الدورة الثانية مواضيع مختلفة ومنها "الشراكة الإعلامية في العصر الرقمي: مبادرات مشتركة نحو الأمن الإعلامي" و"مسؤولية أخلاقية في بيئة الإعلام الرقمي" وغيرهما.