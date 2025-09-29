رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قالت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا في كلمة ألقتها في الجلسة العامة المنعقدة 30 سبتمبر اليوم إن الرئيس إلهام علييف ألقى في 25 سبتمبر خطابا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويكتسب هذا الخطاب أهمية كبيرة من حيث عرض الواقع الجديد في منطقة جنوب القوقاز على الساحة الدولية وقد أشار رئيس الدولة في خطابه إلى أن نصرنا العسكري تُوّج بنجاح دبلوماسي. كما أظهر "الإعلان المشترك" أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قواعد القانون الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج أن غفاروفا أشارت إلى أن أذربيجان أصبحت الحلقة الرئيسية في ممرات النقل والطاقة التي تربط الشرق بالغرب.

كما أضافت غفاروفا أن الكلمات التي ألقاها الرئيس إلهام علييف من منبر رفيع المستوى ستكون ذات أهمية كبيرة للعديد من الدول.