رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس بيلاروس ألكساندر لوكاشينكو أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف حضر الاستقبال.

ونقل رئيس الوزراء أسدوف تحيات الرئيس الأذربيجان إلهام علييف وأطيب تمنياته إلى الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.

كما تطرق رئيس الوزراء أسدوف في كلمته إلى المسائل المدرجة في جدول الأعمال الثنائي للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبيلاروس.