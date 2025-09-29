رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا إلى أذربيجان في زيارة رسمية 30 سبتمبر.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.

وكان في استقبال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على أرض مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة باكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف ومسؤولون آخرون.