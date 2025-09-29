رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

شارك رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف كضيف في الاجتماع الموسع للمجلس الحكومي الدولي الأوروآسيوي الذي عُقد في مينسك يوم 30 سبتمبر اليوم ووصف رئيس الوزراء الاذربيجاني في خطابه التعاون الاقتصادي والتجاري بأنه "الناقل الأساسي" لعلاقات أذربيجان مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

وكشف أسدوف أن التبادل التجاري بين الجانبين قد زاد بأكثر من 22 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مشدداً على أن الصناديق الاستثمارية المشتركة تضمن تدفق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات الصناعية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى موقع أذربيجان مؤكداً أن البلد تحول إلى "مركز لوجستي ونقل موثوق به يقع عند تقاطع أوروبا وآسيا". وتحدث عن مشاريع البنية التحتية مثل زيادة الطاقة الاستيعابية لخط سكة الحديد الواصل بين باكو وتبليسي وقارص والمرحلة الثانية من توسعة ميناء باكو الدولي.

وذكر أسدوف أن حجم الشحنات العابرة لأراضي أذربيجان عبر الممر الأوسط قد ارتفع بنسبة 90 في المائة تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية وفي هذا السياق، أكد بشكل خاص على "الأهمية التاريخية للاتفاقيات التي تربط أراضي أذربيجان الرئيسية بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة" معرباً عن ثقته بأن الممر الجديد سيصبح شرياناً حيوياً للممر الأوسط وممر الشمال الجنوب.

وبالنظر إلى مشاركة الدول الخمس المطلة على بحر الخزر في الاجتماع لفت رئيس الوزراء الاذربيجاني الانتباه إلى مسألة "انخفاض منسوب بحر الخزر". كما وصف التدهور السريع للوضع البيئي لبحر الخزر بأنه "كارثة بيئية محتملة" تتطلب "جهوداً مشتركة وعاجلة" من دول المنطقة لحل المشكلة.

كما أعرب أسدوف عن قلقه بشأن تحقيقات مكافحة الإغراق التي يجريها الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ضد المنتجات الأذربيجانية مثل البولي إيثيلين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تقلل بشكل كبير من إجمالي حجم الصادرات الأذربيجانية إلى دول الاتحاد.