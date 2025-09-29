سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في إطار زيارته الرسمية مع رئيس الوزراء البيلاروسي ألكسنادر تورتشين 30 سبتمبر. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما من "المستوى الرفيع" للعلاقات بين الدولتين مشيرين إلى "التطور الديناميكي" للشراكة متبادلة المنفعة وهو ما تحقق بفضل الجهود المشتركة لرئيسي البلدين.

وتركزت المواضيع الرئيسية للاجتماع على مسائل "التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المتبادل" وكذلك "التعاون الصناعي" والتعاون في المجالات الزراعية والإنسانية وغيرها.

وأولى رئيسا الوزراء اهتماماً خاصاً لتنفيذ توجيهات قائدي البلدين، حيث "أشادا بشدة بالتقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشاريع" التي تم إعدادها ضمن إطار الاتفاقيات المبرمة.