الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن الرئيس الإيطالي السيد ماتاريلا يزور أذربيجان للمرة الثانية وقد سبق ان زار البلد قبل 7 سنوات.

واضاف الرئيس علييف ان زيارة اليوم تدل على ان العلاقات الإيطالية الأذربيجانية تتطور بنجاح كبير وأن البلدين شريكين إستراتيجيين حقا.