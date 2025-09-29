الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن مجال الطاقة قد شهد تنفيذ عدد كثير من المشاريع المهمة ولا سيما استطعنا إرسال مواردنا الطبيعية بأحجام واسعة الى الاسواق العالمية بتصدير نفط وغاز أذربيجان الى إيطاليا.
ولفت الرئيس علييف الى مساهمة أذربيجان في أمن طاقة عدد كبير من البلدان أيضا.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:22]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:12]
الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا
- 29.09.2025 [19:27]
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي
- 29.09.2025 [19:25]
وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 29.09.2025 [19:21]
اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة
- 29.09.2025 [18:51]
قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون
- 29.09.2025 [18:44]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
- 29.09.2025 [17:55]
تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 29.09.2025 [16:59]
أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة
- 29.09.2025 [16:54]
منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو
- 29.09.2025 [16:43]
وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
- 29.09.2025 [16:13]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك
- 29.09.2025 [14:57]
طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا
- 29.09.2025 [14:49]
كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان
- 29.09.2025 [14:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث
- 29.09.2025 [12:00]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا
- 29.09.2025 [11:04]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.09.2025 [11:02]
انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية
- 29.09.2025 [10:42]
مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو
- 29.09.2025 [10:36]
دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا
- 28.09.2025 [20:44]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني
- 28.09.2025 [12:30]
الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [21:19]
موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [20:05]
إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة
- 27.09.2025 [14:47]
الرئيس إلهام علييف يدشن ملعب كنجة المركزي
- 27.09.2025 [14:43]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الأول
- 27.09.2025 [13:12]
الرئيس إلهام علييف يدشن فرع كنجة لشركة باكو باص للمواصلات العامة
- 27.09.2025 [13:11]
أذربيجان المستضيفة تحصد ميداليات أولى في ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 27.09.2025 [13:03]
الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية يوم الذكرى
- 27.09.2025 [12:47]
دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر
- 27.09.2025 [12:24]
الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي
- 27.09.2025 [12:03]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 27.09.2025 [11:51]
مسؤولون أذربيجانيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى
- 27.09.2025 [11:29]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الولايات المتحدة
- 27.09.2025 [11:22]
النائبة الأولى للرئيس تنشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:51]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم الذكرى
- 27.09.2025 [00:42]
باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة
- 26.09.2025 [20:00]
الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد
- 26.09.2025 [19:41]
انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية
- 26.09.2025 [19:24]
مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
- 26.09.2025 [19:01]
أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية
- 26.09.2025 [16:25]