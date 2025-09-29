الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن مجال الطاقة قد شهد تنفيذ عدد كثير من المشاريع المهمة ولا سيما استطعنا إرسال مواردنا الطبيعية بأحجام واسعة الى الاسواق العالمية بتصدير نفط وغاز أذربيجان الى إيطاليا.

ولفت الرئيس علييف الى مساهمة أذربيجان في أمن طاقة عدد كبير من البلدان أيضا.