الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن نفط أذربيجان يحتل المرتبة الاولى في ميزانية نفط إيطاليا وغاز أذربيجان في المرتبة الثانية ويدل هذا التعاون على شراكة قوية أيضا.

واكد الرئيس علييف على ان البلدين قد دعما بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة مفيدا ان هذه المشاريع ما كان لها ان تكون منفذة لولا ان تكون ثمة علاقات مخلصة وثقة متبادلة.