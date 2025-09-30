الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن تطور العلاقات الايطالية الاذربيجانية ظاهر اليوم.

واكد الرئيس علييف ان تعاون البلدين متنوع يشمل عددا كثيرا من المجالات من مجال الطاقة حتى الانتاج الصناعي والتعاون الذي يحيط اليوم بمجال التعليم يكسب اهمية استراتيجية في الحقيقة.