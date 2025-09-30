وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

غادر الوفد الأذربيجاني برئاسة رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في زيارة عمل إلى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني ان رئيسة المجلس الوطني ستشارك في القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات بلدان العشرين الكبرى.

ومن المقرر أن تلقي صاحبة غفاروفا كلمة في القمة وتلتقي رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة.