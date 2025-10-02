رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي نظرائها من بريطانيا وسنغافورة وأستراليا في قمة بي20

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

تشارك رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها في فعاليات القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بي20 التي تعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن غفاروفا عقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة وشملت الاجتماعات رئيس مجلس العموم بالبرلمان البريطاني سير ليندسي هويل ورئيس برلمان سنغافورة سياه كيان بينغ ورئيس مجلس النواب الأسترالي ميلتون ديك.

وتم خلال اللقاءات التأكيد على أهمية القمة. كما جرى تبادل وجهات نظر حول تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدان.