رئيس وزراء هنغاريا يصل الى أذربيجان

غابالا، 6 أكتوبر، أذرتاج

وصل رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الى أذربيجان في السادس من أكتوبر اليوم للاشتراك في اجتماع القمة الثاني عشر لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار غابالا الدولي على شرف مقدم الضيف الرفيع.

واستقبل رئيس الوزراء الهنغاري أوربان لدى مطار غابالا الدولي وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ومسؤولون آخرون.