الرئيس: أذربيجان مشارك نشط في ممرات النقل بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها خلال اجتماع القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية إن علاقات النقل والاتصالات تكتسب أهمية استراتيجية في إطار منظمة الدول التركية.

وأكد رئيس الدولة أن الأعمال المنجزة بهدف الاستفادة من إمكانات العالم التركي في مجالات النقل والاتصالات والعبور والاتجاهات الأخرى أدت إلى تنفيذ مشاريع ذات أهمية عالمية.

كما أضاف الرئيس الأذربيجاني أن أذربيجان مشارك نشط في ممرات النقل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.