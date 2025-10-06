رئيس تركيا في قمة الدول التركية: تركيا تساهم بصدق في إرساء السلام بجنوب القوقاز ومستعدة للتعاون الدفاعي

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية في غابالا الاذربيجانية على دور بلده في جنوب القوقاز وآفاق التطور المستقبلي للمنظمة.

وقال أردوغان إن تركيا تسعى لتقديم "مساهمة صادقة في إحلال السلام والاستقرار" في المنطقة وقيّم الإعلان المشترك الموقع في واشنطن في 8 أغسطس بمشاركة قائدي أذربيجان وأرمينيا بأنه "خطوة إيجابية" في هذا الاتجاه.

وأعلن الرئيس التركي عن استعداد أنقرة للمساهمة في تعزيز التعاون بين بلدان المنظمة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الدفاع. وشدد على أهمية التوحيد والتعاون بين بلدان المنظمة في ظل "أزمة القانون الدولي" وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القضايا.

وأكد أردوغان على أهمية صيغة "المنظمة زائدة" لتعميق تعاون المنظمة مع المنظمات الدولية الأخرى وأضاف أن العالم التركي يمكن أن يلعب "دوراً أكثر نشاطاً" في ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة.