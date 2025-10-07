باكو وزغرب تعمقان العلاقات الاستراتيجية: كرواتيا تدعم أذربيجان في مؤتمر كوب29 وأمن الطاقة

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

ناقش البرلمانان الأذربيجاني والكرواتي علاقات الشراكة الاستراتيجية في لقاء رفيع المستوى عُقد في المجلس الوطني الأذربيجاني في 8 أكتوبر.

وأشار رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ورئيس البرلمان الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش إلى أن هذه الزيارة هي الأولى على مستوى رئيس برلمان منذ 11 عامًا.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما من ارتفاع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية خلال 30 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشادت غفاروفا بالدعم النشط الذي قدمته كرواتيا لمبادرات أذربيجان في إطار مؤتمر الكوب29 ومشاركة رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في تلك الفعاليات المهمة.

وكان أحد المواضيع الرئيسية للمناقشة هو دور أذربيجان المهم في أمن الطاقة للعديد من البلدان الأوروبية.

ومن جانبه، أشاد ياندروكوفيتش بـاستعادة أذربيجان لسيادتها وسلامة أراضيها عام 2023م مشيرًا إلى أن التوقيع الوشيك على اتفاقية السلام مع أرمينيا سيكون له أهمية حاسمة لتنمية المنطقة بأكملها.

كما ناقش الطرفان آفاق تطوير العلاقات بين البرلمانيين وتعزيز التعاون بين اللجان.