الرئيس علييف يشكر بوتين على إشرافه الشخصي على التحقيق في حادث تحطم طائرة أذال

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإبقائه وضع تحطم طائرة خطوط أذربيجان الجوية أذال "تحت سيطرته الشخصية".

وقال رئيس الدولة "أود أن أشكركم على إبقائكم هذا الوضع تحت سيطرتكم الشخصية ... وتشرفون شخصياً على سير التحقيق ولم يكن لدينا أدنى شك في أن التحقيق سيتم بشكل موضوعي".

وأضاف الرئيس علييف "أود أن أعرب عن امتناني مرة أخرى لأنكم رأيتم من الضروري إيضاح هذه المسألة بالتحديد خلال لقائنا".