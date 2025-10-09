وزير خارجية أذربيجان يشارك في اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ويشكر على دعم لاشين "عاصمة الثقافة"

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

شارك وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 9 أكتوبر في اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان وألقى كلمة فيه.

وقدم بايراموف رؤية أذربيجان للتعاون داخل رابطة الدول المستقلة في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والاتصالات والشؤون الإنسانية والشباب وغيرها. وأعرب عن شكره لطاجيكستان على التنظيم الناجح للاجتماع وتمنى التوفيق لتركمانستان التي ستتولى الرئاسة العام المقبل.

وأكد الوزير على أن زيادة الزيارات والاتصالات المتبادلة بين البلدان الأعضاء تساهم في التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وأن صيغة مجلس وزراء الخارجية مفيدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار بايراموف إلى النجاح في تنظيم الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في أذربيجان في الفترة من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر معربا عن امتنانه للدعم المقدم لاختيار مدينة لاشين "عاصمة الثقافة لرابطة الدول المستقلة" لعام 2025.

وتطرق بايراموف إلى التحديات الأمنية مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أشار إلى الذكرى الأربعين لكارثة تشيرنوبيل ونتائجها الإنسانية والبيئية المستمرة.