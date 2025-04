Aserbaidschanische Parlamentssprecherin reist nach Italien

Baku, 25. April, AZERTAC

Eine Delegation um die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, ist in Rom, Italien, eingetroffen, um an der Trauerfeier für Papst Franziskus teilzunehmen.

Frau Sahiba Gafarova wird Aserbaidschan bei der Beerdigungszeremonie vertreten, die am 26. April in der Basilika Santa Maria Maggiore stattfinden wird. Zudem wird sie an den offiziellen Abschiedsveranstaltungen zu Ehren des verstorbenen Pontifex teilnehmen.