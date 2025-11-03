Außenminister Ceyhun Bayramov reist zu einem offiziellen Besuch nach Algerien

Baku, 3. November, AZERTAC

Am 3. November ist der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Ceyhun Bayramov, zu einem offiziellen Besuch in die Demokratische Volksrepublik Algerien gereist.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC wird Minister Bayramov im Rahmen seines Besuchs am 4. November mit dem Außenminister und Minister für die nationale Gemeinschaft im Ausland Algeriens, Ahmed Attaf, sowie mit anderen hochrangigen Vertretern des Landes zusammentreffen.