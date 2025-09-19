Baku und Kuala Lumpur erörtern Aussichten für Zusammenarbeit

Baku, 19. September, AZERTAC

Im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Malaysia traf sich die Vorsitzende der Nationalversammlung (Milli Mejlis) Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, mit der Bürgermeisterin der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur und ehemaligen Exekutivdirektorin des UN-Siedlungsprogramms (UN-HABITAT), Maimunah Mohd Sharif.

Während des Treffens hoben beide Seiten die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Malaysia hervor.

Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova betonte die Bedeutung der im Rahmen ihres Besuchs abgehaltenen Veranstaltungen und Gespräche und unterstrich, dass solche Kontakte zur weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Ländern und ihren Parlamenten wesentlich beitragen.

Die Bürgermeisterin von Kuala Lumpur erinnerte sich an ihre früheren Besuche in Aserbaidschan sowie an ihre Treffen mit Präsident Ilham Aliyev und lobte die Entwicklung des Landes und insbesondere der Hauptstadt Baku. Zudem verwies sie auf ihre Teilnahme an nationalen Stadtentwicklungsforen in Aghdam und Zangilan in ihrer damaligen Funktion als UN-HABITAT-Direktorin.

Maimunah Mohd Sharif würdigte insbesondere die zügige Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Bezirken Aghdam, Zangilan und Füsuli.

Im Verlauf des Gesprächs wurden auch die Aussichten für eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Baku und Kuala Lumpur sowie weitere Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.