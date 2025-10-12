Film über Bergsteigerin Elmira Aslanova gewinnt internationales Sportfilmfestival

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Beim internationalen Sportfilmfestival FICTS, das in der italienischen Stadt Mailand stattfand, wurde der Film „Dem Traum entgegen“ von Arzu Urshan in der Kategorie Dokumentarfilm – Einzelsport als Sieger ausgezeichnet.

Dies teilte das Ministerium für Jugend und Sport AZERTAC mit.

Der mit Unterstützung des Ministeriums gedrehte Dokumentarfilm, dessen Premiere am 8. August in Baku stattfand, erzählt die Geschichte der Bergsteigerin Elmira Aslanova und ihres Weges zum Gipfel des Everest.