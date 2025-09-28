Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden
Baku, 28. September, AZERTAC
Der Kapitän eines Airbus A321 der Fluggesellschaft Turkish Airlines, der auf der Strecke Aschgabat – Istanbul unterwegs war, bat um eine Notlandung am Internationalen Flughafen Heydar Aliyev.
Grund dafür war die plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Passagiers an Bord.
Das Flugzeug landete erfolgreich um 08:30 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Baku.
Alle zuständigen Flughafendienste wurden umgehend in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dem Passagier wurde sofort vor Ort medizinische Notfallhilfe geleistet, und seine Gesundheit wurde unter Kontrolle gebracht.
Der Flughafen Heydar Aliyev misst der Gesundheit und Sicherheit seiner Passagiere höchste Bedeutung bei. Zu diesem Zweck arbeiten alle Flughafendienste effizient und in enger Koordination, um solche Situationen schnell und professionell zu bewältigen.
