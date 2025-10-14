Parlamentssprecher aus Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei besuchen Pakistans Katastrophenschutzbehörde

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Im Anschluss an das 3. trilaterale Treffen der Parlamentspräsidenten von Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei, das in Islamabad stattfand, besuchten die Delegationsmitglieder die Nationale Katastrophenschutzbehörde Pakistans (NDMA).

Die Parlamentssprecher der drei Länder sowie die Mitglieder ihrer Delegationen erhielten eine ausführliche Präsentation über die Arbeit der Behörde.

Während des Besuchs stellte die NDMA ihre Strategien im Katastrophenmanagement, Mechanismen für den Notfalleinsatz sowie Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit detailliert vor.

Die Parlamentspräsidenten lobten die Arbeit der Behörde und betonten die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs sowie der Ausweitung der Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenmanagement und verwandter Bereiche.