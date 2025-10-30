Parlamentssprecherin Gafarova: Aserbaidschanisch-tadschikische Beziehungen entwickeln sich heute erfolgreich

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova traf am Rande der internationalen Parlamentskonferenz anlässlich des 30. Jahrestages der Annahme der Verfassung der Republik Aserbaidschan mit dem Vorsitzenden derr Majlisi Namoyandagon des Majlisi Oli von Tadschikistan Faizali Idizoda zusammen.

Sahiba Gafarova gratulierte Faizali Idizoda zu seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer und dankte Tadschikistan für die Teilnahme an der internationalen Konferenz.

Im Laufe des Gesprächs wurde erwähnt, dass beide Völker durch gemeinsame kulturelle und geistige Werte verbunden sind. Die Bedeutung der weiteren Stärkung dieser Beziehungen wurde betont.

Hervorgehoben wurde, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan inzwischen den Charakter einer strategischen Partnerschaft angenommen haben. Beide Seiten unterstrichen die besondere Rolle der Staatsoberhäupter bei der Förderung dieser hochrangigen Beziehungen. Sie wiesen darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan heute erfolgreich entwickeln.

Die Parteien würdigten auch das derzeitige Niveau der interparlamentarischen Beziehungen.

Faizali Idizoda übermittelte seine Glückwünsche zur Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin verwies auf die Bedeutung der in Washington geführten Gespräche und des Normalisierungsprozesses für die Gewährleistung der regionalen Stabilität.