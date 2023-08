Schiess-WM in Baku: Dreimal Gold und einmal Silber für die Schweiz

Baku, 24. August, AZERTAC

Die Schweiz räumt an der Schiess-WM in Baku ab und gewinnt am Mittwoch gleich dreimal Gold.

Anja Senti sicherte sich im nicht-olympischen Liegend-Gewehrschiessen über 50 m den Titel. Die Bernerin, die in Aserbaidschan erstmals an einem internationalen Wettkampf über die 50 m antrat, hatte im Vorjahr an der WM in Kairo über 300 m Gold geholt.

Die 26-Jährige zeigte sich vor allem in der zweiten Hälfte ihrer sechs Serien treffsicherer und nervenstärker als die Konkurrentinnen und verwies die Finnin Marianne Palo und die Deutsche Jolyn Beer mit 627,7 Punkten auf die weiteren Podestplätze.

Doch nicht nur Senti wusste in Baku zu überzeugen, sondern auch die weiteren Schweizerinnen. Zusammen mit Chiara Leone (5.) und Sarina Hitz (30.) holte sich die Schweiz auch den Sieg in der Teamwertung.

Im Mixed-Wettkampf über 50 m liegend setzten die Schweizerinnen und Schweizer ihren Erfolgszug fort. Chiara Leone holte sich zusammen mit Jan Lochbihler die Goldmedaille. 1249,7 Punkte schossen die beiden und damit 2,5 Punkte mehr als Hitz und Christoph Dürr, die mit Rang 2 und der Silbermedaille den kompletten Triumph der Schweizer Delegation perfekt machen konnten.