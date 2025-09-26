Aleksandar Vucic : Le président Ilham Aliyev est un véritable ami

New York, 26 septembre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et le président Ilham Aliyev sont notre partenaire stratégique et même un véritable ami, et dans le monde d’aujourd’hui, il n’est pas facile de dire cela de tout le monde », a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Il a ajouté que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'était pas seulement un dirigeant bien connu en Serbie, mais aussi une personne aimée du peuple serbe.

« Parallèlement, nous avons élargi notre coopération dans divers domaines. Avant-hier, le président de notre parlement était à Bakou et nous coopérons dans divers domaines. Nous poursuivrons sur cette lancée et améliorerons notre coopération. J'adresse mes meilleurs vœux à nos amis azerbaïdjanais et à mon frère, le président Ilham Aliyev », a conclu le président serbe.