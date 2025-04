Astana accueille le 2e Forum des médias d’Asie centrale

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise participe au 2e Forum des médias d’Asie centrale portant sur le thème « L’Asie centrale à l’ère des défis mondiaux : les médias comme outil de développement stratégique », organisé par le ministère de la Culture et de l'Information de la République du Kazakhstan.

Dans son intervention lors du panel intitulé « Les Médias d'Asie centrale : nouveaux points de développement et de coopération », le directeur exécutif de l'Agence azerbaïdjanaise de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, a fait savoir qu'à l'époque moderne, en raison de l’influence de la dynamique géopolitique, l’environnement médiatique change et se développe rapidement, l'information influence considérablement l’opinion publique, oriente le discours politique et joue un rôle exceptionnel dans la gestion des processus sociopolitiques.

Il a souligné que les initiatives visant à accroître l’alphabétisation médiatique, à promouvoir le journalisme éthique et à renforcer la coopération régionale dans le secteur des médias avaient une grande importance pour répondre aux défis mondiaux dans un environnement de l’information en évolution rapide et pour garantir que la société soit plus résiliente à la désinformation.

Il convient de noter que des questions telles que les opportunités de coopération mutuelle entre les États d'Asie centrale dans le domaine des médias, le développement des médias mondiaux, la transformation numérique des médias à l'ère de l'intelligence artificielle et du flux d'informations, et le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de l'image du pays seront discutées lors du 2e Forum des médias d’Asie centrale, qui se déroule les 16 et 17 avril.