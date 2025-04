Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la Terre nourricière

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le 22 avril, c’est la Journée mondiale de la Terre nourricière.

Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, la journée de la Terre est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde.

Selon l’ONU info, l'expression « Terre nourricière » est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions pour désigner la planète Terre. Elle illustre l'interdépendance qui existe entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous.

La nature souffre et nous envoie des signaux forts que nous ne pouvons plus négliger. Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides. Les chaleurs extrêmes, les incendies de forêt, les inondations et d'autres phénomènes météorologiques ont touché des millions de personnes.

Les changements climatiques et les autres perturbations environnementales provoquées par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, le changement d'affectation des terres, l'agriculture et l’élevage intensifs, ou encore le commerce illégal des espèces sauvages, sont autant de facteurs qui accélèrent la détérioration de notre environnement.

C'est pourquoi, il n'a jamais été aussi urgent de restaurer les écosystèmes endommagés. Les écosystèmes soutiennent toute vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. La restauration de nos écosystèmes contribuera ainsi à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques et à prévenir une extinction massive.

Cette Journée internationale de la Terre nourricière nous rappelle la nécessité de passer à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais impératif. Rejoignez le mouvement mondial pour restaurer notre monde !