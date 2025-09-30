Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Organisée par l'Agence de développement des médias, le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan portant sur le thème « Transformation numérique et médias » a entamé ses travaux à Bakou.

Les sujets tels que « Le partenariat médiatique à l’ère numérique : initiatives conjointes pour la sécurité de l’information » et « La responsabilité éthique dans l’environnement de l’information numérique » seront abordés dans le cadre du forum.

Il convient de noter que l'ouverture du Forum se déroule en présence de responsables ouzbeks, de dirigeants des médias et de journalistes des deux pays.