Bakou accueille une conférence internationale sur les personnes portées disparues

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Jeudi 9 octobre, une conférence internationale intitulée « Unir les efforts et élargir la coopération pour résoudre le problème des personnes portées disparues » se déroule au Palais Gulustan.

Organisée dans le cadre du Dialogue de Bakou sur les personnes portées disparues, cette conférence se tient par la Commission d'Etat chargée des prisonniers de guerre, des personnes portées disparues et des otages de la République d'Azerbaïdjan.

Le chef du service de sécurité nationale et président de la Commission d'État pour les prisonniers de guerre, les disparus et les otages de la République d'Azerbaïdjan, le colonel-général Ali Naghiyev, a lu un discours du président Ilham Aliyev aux participants à la conférence.