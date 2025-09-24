Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Les premières consultations politiques ont eu lieu entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Albanie.
Les délégations étaient dirigées par le vice-ministre azerbaïdjanais, Fariz Rzaïev, et le vice- ministre albanais de l'Europe et des Affaires étrangères, Endrit Yzeiraj.
Au cours des consultations, les questions figurant à l’agenda de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie, ainsi que l'état actuel et les opportunités de développement futur de la coopération existante dans les domaines politique, économique et humanitaire, ont été discutés.
Il a été souligné que les projets stratégiques dans les domaines de l'énergie et des transports, mis en œuvre à l'initiative de l'Azerbaïdjan, avaient considérablement contribué au développement des relations. L'importance d'approfondir la coopération fructueuse entre les deux pays au sein des organisations internationales a été soulignée.
La délégation albanaise a été informée de la situation dans la région et des nouvelles réalités pendant la période post-conflit, des mesures prises pour lutter contre la menace des mines, ainsi que des travaux de reconstruction et de restauration à grande échelle menés dans les territoires libérés de l’occupation.
Les parties ont échangé sur les questions mondiales, régionales et bilatérales.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]
Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »
- 23.09.2025 [19:47]
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
- 23.09.2025 [17:57]
L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie
- 23.09.2025 [17:17]
L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
- 23.09.2025 [17:07]
L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique
- 23.09.2025 [16:52]
Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète
- 23.09.2025 [15:30]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 23.09.2025 [15:04]
Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev
- 23.09.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
- 23.09.2025 [12:35]
Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
- 23.09.2025 [11:27]
Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
- 23.09.2025 [11:10]
L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale
- 23.09.2025 [11:01]
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025
- 23.09.2025 [10:19]
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]
Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan
- 22.09.2025 [12:24]
Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou
- 22.09.2025 [10:25]
REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1
- 21.09.2025 [20:57]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde
- 21.09.2025 [20:50]
Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:32]
Le Canada reconnaît l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:26]
Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [20:20]
F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [17:03]
Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré
- 21.09.2025 [15:10]
Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou
- 21.09.2025 [15:00]
Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé
- 21.09.2025 [14:54]
Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan
- 20.09.2025 [18:15]