Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Les premières consultations politiques ont eu lieu entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Albanie.

Les délégations étaient dirigées par le vice-ministre azerbaïdjanais, Fariz Rzaïev, et le vice- ministre albanais de l'Europe et des Affaires étrangères, Endrit Yzeiraj.

Au cours des consultations, les questions figurant à l’agenda de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie, ainsi que l'état actuel et les opportunités de développement futur de la coopération existante dans les domaines politique, économique et humanitaire, ont été discutés.

Il a été souligné que les projets stratégiques dans les domaines de l'énergie et des transports, mis en œuvre à l'initiative de l'Azerbaïdjan, avaient considérablement contribué au développement des relations. L'importance d'approfondir la coopération fructueuse entre les deux pays au sein des organisations internationales a été soulignée.

La délégation albanaise a été informée de la situation dans la région et des nouvelles réalités pendant la période post-conflit, des mesures prises pour lutter contre la menace des mines, ainsi que des travaux de reconstruction et de restauration à grande échelle menés dans les territoires libérés de l’occupation.

Les parties ont échangé sur les questions mondiales, régionales et bilatérales.