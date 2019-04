Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le ministre russe de l’Industrie et du Commerce

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan Novrouz Mammadov, a rencontré cet après-midi la délégation menée par le ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Denis Martounov.

Le Premier ministre Novrouz Mammadov a déclaré qu’il existait des relations d’amitié et de bon voisinage entre l’Azerbaïdjan et la Russie. « Fondées sur le respect mutuel, les relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie revêtent un caractère stratégique et couvrent tous les domaines. Je suis certain qu’elles se développeront encore davantage à l’avenir », a-t-il dit.

Le Premier ministre Novrouz Mammadov a mis l’accent sur l'importance du Forum de coopération industrielle entre l'Azerbaïdjan et la Russie, organisée à Bakou, et s'est dit convaincu que la visite en Azerbaïdjan de la délégation dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, contribuerait à élargir encore plus les liens économiques.

Notant qu’une importance particulière était accordée au développement continu de l’industrie hors hydrocarbures et à l’extension de l’entreprenariat dans le domaine industriel en Azerbaïdjan, le Premier ministre a fourni des informations détaillées sur les parcs industriels créés dans notre pays, notamment le Parc industriel de Pirallahy.

Se déclarant ravi de sa visite en Azerbaïdjan, le ministre russe s'est dit confiant que les discussions menées donneraient de l’élan au développement des relations économiques et commerciales entre les pays. Denis Mantourov a dit que les approches constructives existant entre les deux pays constituaient une plateforme importante pour la création d'un climat d’affaires favorable.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération dans les domaines de la pétrochimie, de la construction automobile, de l'aviation, de l’industrie pharmaceutique et d'autres questions d'intérêt commun.