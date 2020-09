L'Association du Tourisme d'Azerbaïdjan élargit ses activités dans les régions

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

L’Association du Tourisme d’Azerbaïdjan (AZTA) a ouvert cinq nouveaux bureaux dans les régions du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud du pays.

Selon l’AZTA, les bureaux nouvellement créés serviront à mieux étudier le potentiel touristique dans les régions et à créer de nouvelles opportunités pour le développement du tourisme intérieur. Parallèlement à l'étude et à la promotion du potentiel touristique, l'AZTA contribuera à l’emploi dans les régions en impliquant la population locale dans les activités des micro-entreprises et petites entreprises. En particulier, il y aura de grandes opportunités pour le développement du tourisme vert et du tourisme agraire.